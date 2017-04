Takimi me Bashën, sqarohet Kokëdhima: Ja çfarë u diskutua

Shtuar më 08/04/2017, ora 17:49

Koço Kokëdhima ditën e sotme zhvilloi një takim me kreun e PD-së Lulzim Basha.Pas takimit, Kokëdhima sqaroi se u diskutua për krizë politike dhe për mënyrën e dialogut për të shmangur këtë krizë.“Biseduam rreth situatës politike në vend, diskutuam për krizë n, dhe për nevojën që kjo krizë të kapërcehet, për efektet negative të kësaj krizë nëse ajo vazhdon sepse pa dyshim që kjo krizë ka ndikim në ekonomi, duhet që përmes dialogut të kapërcehet. Palët duhet të diskutojnë për këtë çështje.Diskutuam për nevojën e standardeve të zgjedhjeve të lira, për reformën zgjedhore që duhet t’i japë një zgjidhje përfundimtare në Shqipëri Reforma zgjedhore është e pashmangshme dhe duhet të bëjë të mundur që në Shqipëri nuk duhet të prodhohen më zgjedhje me standarde dyshimta, por zgjedhje të lira dhe të ndershme si të gjithë vendet e tjera.Kemi diskutuar edhe rreth nevojës së demokratizimit të partive politike , nevojës së instalimit të primareve me ligj që përfaqëuesit të zgjidhen nga populli dhe jo sic ndodh sot nga kryetarët e partive dhe nevojën që partitë politike të kapërcehen situatën e bashkësieve parapolitike në të cilën ndodhen sot dhe të kthehen në parti me stastandard larta sic është e mira e vendit dhe e demokracisë sot.Unë përshëndes bashkëpunimin parimor të forcave politike në Shqipëri dhe inkurajoj këtë bashkëpunim parimor dhe diskutimin parimor mes forcave politike Unë nuk mbështes kulturën e flirteve që ka ekzistuar në Shqipëri , kulturë pazaresh mes partive të mëdha politike si në 2008, dhe po në këtë pikëpamje unë i kam denoncuar edhe veprimet kur ka qenë rasti për goditjet politike ndaj mandatit tim.Unë nuk kam ngarkesa politike me askët, ajo është një çështje e kapërcyer, ne kemi interes të diskutojmë çështjet e zhvillimit që preokupojnë qytetarët”, -tha Kokedhima./albeu.com/