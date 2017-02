Takim me biznesin, senatorët italianë mbështesin Bashën: Duhet t’i besoni!

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 03/02/2017, ora 13:07

Partia Demokratike sot gjatë paradites ka organizuar një takim me biznesin Italian ku kreu i PD-së Lulzim Basha u bëri thirrje investitorëve që të vijnë në Shqipëri.Të ftuar në këtë takim ishin edhe dy senatorë italianë të cilët kanë dhënë mbështetjen e tyre të plotë për Lulzim Bashën dhe Partinë Demokratiuke.“Ne jemi një parti simotra ne jemi nga e njëjta familje, nga PPE, dhe me thënë të drejtën ndjeva një zili kur po dëgjoja kryetarin Basha sepse ai u shpreh qenësisht për tri revolucione të mëdha, një; revolucion fiskal që do duhej ta bënim me fleksibilitet dhe në Itali, revolucion kundër burokracisë, dhe revolucion tek shpenzimet publike.Këto dy ditë do të kryejmë disa takime për partneritetin italo-shqiptar. Të gjithë kërkojnë më shumë prezencë Italiane në këtë vend.Falënderoj kryetarin Basha për këtë takim të jashtëzakonshëm, tani po ju përcjell këtë mesazh; Në 18 qershor, Shqipëria ka zgjedhjet dhe mesazhet që përcolli kryetari me duken si një shenjë e rezultatit të mire”.“Prania jonë këtu zhvillohet brenda vëllazërisë së Partisë Popullore Europiane, domethënë, familja e partive liberale demokrate, që uron edhe për rezultatin e mirë të një projekti europian , suksesin e udhës së integrimit europian të Shqipërisë.Këtu jemi një parti që është në opozitë, e shoqëruar nga parti që janë në opozitë në vendin e tyre, dhe të shohësh kaq shumë interes të bën të kuptosh atë besueshmëri të madhe që ka jo vetëm Partia Demokratike Shqiptare, por sidomos figura e kandidatit të kësaj partie për kryeministër të ardhshëm, Lulzim Basha Është një figurë që ka një rëndësi të veçantë në kontekstin europian , që ka një rëndësi të veçantë në kontekstin ndërkombëtar, pikërisht sepse është një figurë me besueshmëri të jashtëzakonshme, shumë të madhe dhe mbështetet në ide”./albeu.com/