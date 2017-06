Tahiri ia kthen “reston” LSI: Partiçkë, korrupton të rinjtë me teza provimesh

Shtuar më 14/06/2017, ora 12:01

Pas shkarkimit nga detyra dhe pas marrëveshjes Rama-Basha, Saimir Tahiri nuk resht me akuza ndaj LSI-së.Këtë herë kreu i PS-së së Tiranës e cilëson LSI-në si partiçkë që korrupton rininë me teza provimesh e punë sa për fushatë. Por ai thotë se ky është korruptim i së ardhmes. Nëqoftëse voton për herë të parë, voto për shkollë e punë sipas meritës, jo partiçka që korruptojnë rininë me teza provimesh e punë sa për fushatë. Nëqoftëse të premtojnë shkollë qyl, sapo të kanë korruptuar të ardhmen. Nëqoftëse të premtojnë punë në këmbim të votës, sapo të kanë vjedhur të ardhmen ty e mijëra të rinjve që atë vend pune e meritojnë pa teserë partie në xhep.Në 25 voto #pershqiperineqeduam”, -shkruan Tahiri . /albeu.com/