Tahiri e pranon: Habilajt i kam kushërinj të 10, gafa e vetme që kam bërë me ta

Shtuar më 17/10/2017, ora 16:48

Saimir Tahiri foli ndër të tjera edhe për lidhjet me Habilajt duke thënë se i kishte kushërinj të largët, ndërsa theksoi se kishte bërë një gabim kur u ishte shitur makinën "Sot është një ditë jo e lehtë në raport me veten, familjne dhe tim bir. Por jo e lehtë edhe për ata që më njohin dhe që besojnë tek unë. Dy kriminelë kushërinjtë e mi të brezit të 10 guxuan të përmendin emrin tim, por unë menjëherë do të kërkoj nga prokuroria pa përfituar nga as njëlloj imuniteti të verifikohet gjithçka"., tha ai duke shpjeguar edhe se çfarë e lidhte me Habilajt "Gafa ime më e madhe është se unë i shita makinën time më 2013 pa menduar të verifikoj se kujt po ja shihja. Unë mbaj përgjegjësi për këtë, dhe për tej kësaj nuk kam pasur asnjë lloj lidhje"., - shtoi ai.