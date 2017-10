Super grabitja e argjendarisë, ky është shqiptari më i kërkuar në Europë

Shtuar më 08/10/2017, ora 11:25

Personi në galerinë më lart është shtetasi Ramazan Hysa, një 24 – vjeçar shqiptar ndaj të cilit autoritetet në Maltë kanë lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar.Ai akuzohet si një prej dy personave që të enjten e shkuar grabitën një argjendari në Tigne.Sipas asaj që shkruan MaltaToday, dy persona grabitën një argjendari , në pronësi të Diamonds International dhe morën bizhuteri me vlerë qindra mijëra euro.Ata ishin të armatosur me shkopinj, një shotgun dhe një sëpatë.Dy grabitësit mbanin maska dhe u arratisën me një makinë të bardhë, përpara se ta braktisnin atë në Gzira dhe të vijonin rrugën me biçikleta.Një roje i sigurisë mbeti i lënduar pasi një prej grabitësve e goditi atë me fundin e shotgun-it në kokë. Ata qëlluan edhe njëherë në ajër me armën që kishin me vete. /albeu.com/