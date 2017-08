Sulmi makabër në Barcelonë, i dyshuari: Do të vras të pafetë...

Shtuar më 18/08/2017, ora 10:39

Ditën e djeshme Barcelona u godit nga një sulm terrorist pasi një furgon u fut në zonën e këmbësorëve në shëtitoren më të famshme të qytetit, duke ecur me shpejtësi 80 km/ h dhe duke goditur dhjetëra njerëz.Mediat lokale kanë raportuar se Driss Oukabir , i përmendur nga Policia si i dyshuar, është arrestuar, por nuk dihet nëse ishte ai personi, i cili i ka dhënë furgonit. Garda civile njoftoi se fugoni i përdorur në sulm ishte marrë me qira nga Oukabir në qytetin Santa Perpetua de la Mogada, shkruan Panorama.Në furgon është gjetur një pasaportë spanjolle me emrin e një personi me origjinë nga Maroku, që besohet se është Oukabir . Ai e ka mohuar përfshirjen në sulm pasi ka pretenduar se identiteti i tij ishte vjedhur Policia spanjolle, sipas mediave, është ende në kërkim të adoleshentit që mendohet të ketë kryer sulmin terrorist në Barcelonë, i cili vrau 13 vetë dhe plagosi më shumë se 100 vetë.Moussa Oukabir , 18 vjeç, besohet të ketë vjedhur dokumentet e identitetit të vëllait të tij më të madh për të marrë me qira një fugon të bardhë Renault.Adoleshenti, i cili tha se ishte një shtetas spanjoll me origjinë marokene, kishte shkruar më parë për “vrasjen e të pafeve” në një postim në Facebook.Vëllai i tij Driss Oukabir , 28 vjeç, i cili u raportua si i dyshuari kryesor u vetëdorëzua në një stacion policor në Ripoll, një qytet në veri të Barcelonës, jo shumë larg kufirit francez.Vëllai i madh i të kërkuarit, dokumenti i identitetit i të cilit thuhet se është gjetur në furgon , thuhet se u arrestua pasi i tha policisë se vëllai i tij i kishte vjedhur dokumentet e identitetit. /albeu.com/