Sputnik: Kjo është receta sekrete për ushtrinë e Kosovës

Shtuar më 25/08/2017, ora 13:09

Paralelisht me negociatat për shumicën parlamentare të Kuvendit të Kosovës , në Prishtinë po bëhen përgatitje të vazhdueshme për transformimin e Forcës së Sigurisë të Kosovës në ushtri. Kështu shkruan Sputnik -u rus duke iu referuar burimeve të saj.“Partitë shqiptare, mbi të gjitha partia që drejtohet nga Kadri Veseli, PDK, i ka siguruar tre nga katër votat e pakicave për votimin e Ligjit për formimin e ushtrisë”, transmeton Klan Kosova . “Deri më tani dy janë të sigurt - një nga komuniteti boshnjak dhe tjetri nga ai serb, po nuk bëhet fjalë për nga partia 'Lista Serbe'”, shkruan Express.“Për dy deputetët janë parashikuar tashmë funksione në Parlamentin e Kosovës e pritet që sa më shpejt kjo gjë të vendoset. Votën e tretë Thaçi e pret nga malazezët e Kosovës , pasi në shkurt njoftoi se menjëherë pas konstituimit të Kuvendit do të miratojë dekretin për njohjen e komunitetit malazez në Kosovë, që do ta ketë të drejtën për një ulëse në parlament”. Sputnik , gjithashtu, shkruan se “Milo Gjukanoviç dhe Hashim Thaçi në prag të zgjedhjeve në Mal të Zi ranë dakord që shqiptarët e Malit të Zi të votojnë për partinë e Gjukanoviçit, dhe në shkëmbim, malazezët nga Kosova të njihen si komunitet dhe të fitojnë një ndenjëse në Kuvend”.Sipas kësaj medieje ruse, Ligji për Ushtrinë e Kosovës do të mundë të gjendej në tryezë para zgjedhjeve lokale në Kosovë që mbahen më 22 tetor, transmeton Kosova . Po ashtu, Sputnik raporton se përfaqësuesit e malazezëve nga Kosova nuk kanë dashur të komentojnë për këtë temë me arsyetimin se “duhet të pritet e shihet se nëse shqiptarët e mbajnë fjalën". /albeu.com/