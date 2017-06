Sinan Hoxha tregon sherrin në skenë: I rashë me mikrofon kokës…

Shtuar më 04/06/2017, ora 11:05

Këngëtari i muzikës folk Sinan Hoxha nuk është përfolur asnjëherë për konflikte, madje duket gjithnjë i qeshur dhe në humor të mirë, por siç paralajmëroi dhe ai vetë në emisionin “Thumb” me Fatmën dhe Aulonën, ‘ruaju të qetëve’.I pyetur nëse është përfshirë ndonjëherë në sherre, Sinani tregoi një incident që degjeneroi në dhunë fizike gjatë një koncerti në Amerikë. “Isha në një koncert në Detroit.Më vjen njëri aty dhe më thotë: “Hajde pak, do ta këndosh pak këtë këngën?’ I them unë, të mbaroj me programin që kam se nuk dua të ndërroj ritmin dhe pastaj do ta këndoj.”Deri këtu gjithçka mirë, por për dreq Sinani harron . Fansi i muzikës së tij rikthehet edhe njeherë pas rreth 20 minutave për ta rikujtuar, por fatkeqësisht... Sinani sërish . Sigurisht që zotëria do të rikthehej sërish , por këtë herë jo për t’i kërkuar preferencën e tij muzikore.“Herën e tretë vjen dhe kap kabëllin e mikrofonit, e tërheq fort. Unë instiktivisht e tërhoqa me forcë dhe m’u përplas mikrofoni me dhëmbët. Buzët gjak, gjysma e dhëmbit në tokë.Aty e humba komplet dhe bëra atë që s’tregohet dhe është turp ta thuash. Ia kam futur me mikrofon kokës.” /albeu.com/