Si u pajtuan Arjan Çani dhe Edi Rama? Gazetari zbulon prapaskenat

Shtuar më 13/06/2017, ora 22:10

Gazetari Arian Çani në emisionin “ Studio e Hapur” në News 24 ka treguar prapaskenat e intervistës me kryeministrin e vendit Edi Rama . Duke folur për pjesëmarrjen, Çani tha se nuk e priste që Rama t’i shkonte në studio pas gjithë gjërave që kishte thënë për të, por shtoi se ai ishte komplet i painformuar për pyetjet.Strategjistët e tij të huaj dhe të vendit ndoshta, kam përshtypjen se i kanë thënë shko në çdo studio armike. Nuk erdhi tek unë përpara, ka shkuar edhe tek të tjerë, do vinte edhe tek unë…7 vite janë shumë?Ka shkuar gjithandej, pse të mos vinte edhe këtuTi si e prite?Kisha 7 vjet pa e takuar, vetëm njëherë i dhashë dorën në një pritje tek Pallati i Brigadave isha i ftohtë. Mund të kishte vendosur të mos vinte, por e vlerësoj si xhest kalorsiak atë që bëri. Ai nuk dinte asgjë për çfarë do e pyesja.Ndërsa duke komentuar deklaratat e Ramës për “kazanin mediatik”, Çani shtoi se “ai vdes pas kazanit, hiqi çdo gjë, por vetëm kazanin jo”. /albeu.com/