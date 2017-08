“Shqipëria, historia e tmerrshme e një vendi të mrekullueshëm”

Shtuar më 10/08/2017, ora 23:51

Kush dëshiron ta zbulojë Shqipërinë nga veriu në jug, i duhen disa javë. Kush nuk ka aq shumë kohë, duhet të përqendrohet te një pjesë e vendit. Për ecje të gjata në bjeshkë, përtej qytetërimit, shumica ecin në grupe të organizuara në të ashtuquajturat Alpe Shqiptare fare në cep të veriut të vendit.Por kush dëshiron të përjetojë të gjitha që i ofron Shqipëria , duhet të bëjë shëtitje në jug dhe – me atë rast – t'i ndërlidhë tre mijë vjet histori e kulturë me bredhje idilike në parqet e shumta kombëtare dhe çlodhje në plazh. Kjo më së miri bëhet në pranverë apo në vjeshtë, kur në male nuk ka më borë dhe kur ende s'ka nisur vapa e verës.Kulmi kulturor i vendit janë Berati dhe Gjirokastra, qytete të cilat gjenden në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s si dhe rrënojat greko-romake të Butrintit. Mes tyre gjenden disa prej trevave më të bukura të Ballkanit, të cilat më së miri zbulohen me veturë që mund ta merrni me qira. Komunikacioni kryesisht është i durueshëm, shoferët të disiplinuar. Nuk është për t'u habitur: çdo e dyta veturë është "Mercedes", për të cilin pronarët kanë kujdes. /albeu.com/