Shpërthim në Vlorë, biznesmenit i vendoset “dinamit” në lokal

Shtuar më 09/06/2017, ora 08:33

Një lokal në Vlorë i është vënë lëndë plasëse dinamit duka shkaktuar dëme materiale.Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur në një lokal në katin e parë të një pallati rreth orës 03:20, në lagjen “Lirimi”.Dyshohet se shpërthimi mund të jetë kryer me lëndë shpërthyese “ Dinamit ” në lokalin në pronësi të R.M., 56 vjeç. Nga ngjarja nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale.Njoftimi i policisë:Rreth orës 03:20, në lagjen “Lirimi” ka ndodhur një shpërthim me pasoja të lehta. Ngjarja ka ndodhur në katin e parë të një pallati ( lokal ) në pronësi të shtetasit R.M., 56 vjeç, ku për pasojë është dëmtuar vetëm xhami i dritares së këtij lokali.Nga hetimet paraprake, dyshohet se shpërthimi mund të jetë kryer me lëndë shpërthyese “ Dinamit ”, pasi në vendngjarje është gjetur mbetje fitili.Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe për zbulimin e autorëve. /albeu.com/