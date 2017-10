Shpërndante kokainë në rrugët e Italisë, kapet e reja shqiptare

Shtuar më 08/10/2017, ora 11:20

Policia ka vënë në pranga një çift shqiptarësh pasi akuzohet për shpërndarje Jurgen . S 41 vjeç dhe partnerja e tij me iniciale E.M 21 vjeçe akuzohen për shpërndarje kokaine në një banesë në qendër të qytetit të Ravennas.Shtëpia ku u gjet sasia e drogës , frekuentohej nga shumë persona edhe nga jashtë vendit. Brenda një një vazoje të madhe në shtëpi u gjetën dy bustina me rreth 140 gramë kokainë. Gjithashtu u sekuestruan më shumë se 2 mijë euro.Çifti i shqiptarëve u arrestuan nga karabinierët italianë për posedim droge me qëllim shpërndarjen e saj. Jurgen . S ishte person me precedentë të mëparshëm penalë dhe ka rezultuar se ka qenë në kërkim në vitet 2000. Ai u zhduk për 10 vite duke shfaqur me një identitet të ri.Identiteti i tij aktual ishte Julian, subjekt në kërkim për vepra penale që kanë lidhje me shpërndarjen e drogës . /albeu.com/