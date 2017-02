Shkëlzen Berisha nuk e bën betimin as para…Arminës (VIDEO)

Shtuar më 05/02/2017, ora 18:25

Ngjarjet e fundit në Komisionin e Hetimor të CEZ duket se janë marrë me sportivitet nga Shkëlzen Ky i fundit, i thirrur si dëshmitar, nuk pranoi të betohej. Mirëpo, e fejuara e tij, Armina, ka realizuar një video ku shfaqet me Shkëlzenin në makinë.Ajo thotë: “Përshëndetje nga Komisioni Hetimor , këtu ka Shkëlzen Berishën. Do ta bëni betimin?”. Por Shkëlzeni thotë se vetëm nëse Armina del nga makina./Albeu.com/