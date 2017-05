Shkarkime masive në ministritë që kalojnë tek PD? Rama i përgjigjet administratës

Shtuar më 20/05/2017, ora 14:16

PD mori mjaft pushtet nga marrëveshja me Ramën, ku përfshihen disa ministri me një numër të madh nëpunësish si edhe disa drejtori , të cilat numëron mijëra punonjës. Të tilla janë ministria e Arsimit apo ajo e Shëndetësisë duke përfshirë këtu edhe drejtori si ajo e hipotekave apo OSHEE-ja.Kalimi i tyre në duart e demokratëve ka shkaktuar shqetësim në administratë, por Rama është përpjekur t'i qetësojë duke thënë se drejtuesit e rinj nuk do të kenë të drejtë të bëjnë lëvizje e as tenderë."Dëgjova një prej Korçe që thoshte që tani që i morëm ministrat dhe drejtoritë do bëjmë këtë dhe atë, do bëjmë para. Ata që do shkojnë tek ALUIZNI, tek OSHE-ja, etj., do jenë aty për t’u kujdesur që administrata të mos kthehet në një instrument abuziv. Këta do jenë aty si kujdestarë që s’do bëjnë as tendera, as emërime, as shkarkime"., - tha Rama . /albeu.com/