Shet makinën dhe denoncon se ja kanë vjedhur, arrestohet 56-vjeçari

Shtuar më 28/12/2016, ora 10:00

Një 56-vjeçar banues në fshatin Bishqethëm të Lushnjes është arrestuar nga policia për kallëzim të rremë. Policia bënë me dije se shtetasi Adrijan Shtembari kishte bërë kallëzim të rremë në Komisariatin e Policisë Lushnje , mbi vjedhjen e mjetit tip “Benz” me targa BS 350 SD, me pretendimin se e kishte lënë të parkuar në oborrin e banesës së tij dhe ja kishin vjedhur Por nga verifikimet e policisë u konstatua se mjetin në fjalë, shtetasi Adrijan Shtembari e kishte shitur, por bëri kallëzim të rremë në polici për të marrë një vërtetim për humbje mjeti me qëllim çregjistrimin e automjetit në Itali.Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje për veprën penale “Kallzimi i rremë”./Albeu.com/