Sherr mes femrash te Unaza e re në Tiranë, vajzat kapen për flokësh me njëra-tjetrën

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 11/06/2017, ora 17:03

Një sherr femrash ka ndodhur tek Unaza e re ne kryeqytet, konkretisht në rrugën “Teodor Keko”. Policia bën me dije se efektivet kane ndërhyrë për të ndarë shtetaset me inicialet XH.T dhe A.S, 21 e 22 vjec, banuese në Tiranë.Kjo pasi dyshohet se janë konfliktuar dhe kanë goditur njëra-tjetrën duke u kapur edhe për flokësh. Ngjarja sipas bluve ka ndodhur për motive të dobëta. Policia ka referuar materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ne baze te Nenit 90 te Kodit Penal, “Dëmtime të tjera me dashje”. Ky nen parashikon: “Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune, përbën kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë.Po kjo vepër , kur ka shkaktuar paaftësi të përkohshme në punë deri në 9 ditë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në gjashtë muaj”. /albeu.com/