Sherr masiv në Sarandë, Berisha: Policia s’erdhi fare

Shtuar më 17/08/2017, ora 14:06

Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar në Facebook një sherr në fshatin Xarë të Sarandës ku sipas tij kanë marrë pjesë rreth 80 veta.Pushuesi e ka bërë denoncimin e tij tek ish-kryeministri Sali Berisha , i cili ka reaguar menjëherë duke e publikuar shqetësimin e qytetarit dhe duke gjykuar se një ngjarje e tillë, një rrahje masive, ndodh vetëm në një vend pa shtet ose në ‘shtetin e Noriegës"."Rrahje masive ne vendin pa shtet apo shtetin e Norieges! Lexoni mesazhin e pushuesit dixhital! sb""Pershendetje Dr. Sali Ndodhem per pushime ne nje fshat te sarandes dhe mbrem ndodhi nje sherr i papam gati 60 veta kundra 20 vetavesme kishin par syt naj her te till sherri Policia nuk u duk askundisaktesisht ne Xare ndodhi ky sherr nje fshat i ter duke ber sherr Policia erdhi pas nje orepasi filloi te qetsohej situata.ne at vend ku te duash je i vdekur dhe kurr policia nuk do e gjej fajtorinska siguri as nje sekond ne ket vendpo te vinte policia ne koh ngjarja nuk do shkonte deri ne at grad.flm per kohen qe po te marr" /albeu.com/