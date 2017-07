Sheqerinska dhe Reka konfirmojnë marrëdhëniet e mira Shqipëri-Maqedoni

Shtuar më 05/07/2017, ora 21:19

Ministrja e Mbrojtjes Radmilla Shekerinska sot u takua me ambasadorin e Republikës së Shqipërisë, Fatos Reka Siç njoftoi Ministria e Mbrojtjes, Shekerinska ka shprehur falënderim për përkrahjen e vazhdueshme politike të cilën Republika e Shqipërisë ia jep vendit tonë në procesin për integrim në familjen e Atlantkut Verior.Në takimin, Shekerinska ka theksuar se nevojitet të intensifikohet bashkëpunimi bilateral dhe rajonal me vendet fqinje, pasi të gjitha kanë një qëllim të përbashkët, rajon të qëndrueshëm dhe të sigurt.Ajo e ka theksuar mundësinë për shfrytëzimin e kapaciteteve tona për edukim dhe stërvitje , siç janë Qendra për stërvitje të pilotëve dhe Qendra rajonale për stërvitje për marrëdhënie me opinionin dhe ka dërguar falënderim për shkollimet e ofruara dhe stërvitjet e personelit nga Armata e Republikës së Maqedonisë në kapacitetet e Republikës së Shqipërisë.Ambasadori Reka ka shprehur bindje se Shqipëria do të vazhdojë ta përkrah Maqedoninë për anëtarësim sa më të shpejtë në NATO dhe se e përkrahin politikën e dyerve të hapura të NATO-s.Ai ka shtuar se Shqipëria do të dëshironte të ndihmojë në realizimin e qëllimeve të vendit tonë dhe se janë të gatshme ta ndajnë përvojën e tyre.Lidhur me bashkëpunimin, ambasadori Reka ka theksuar se siguria e tërë rajonit është e rëndësishme dhe se bashkëpunimi bilateral dhe rajonal duhet të intensifikohet edhe përmes këmbimit të përvojës dhe shfrytëzimit të kapaciteteve të ndryshme me interes të përbashkët. /albeu.com/