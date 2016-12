Saimir Tahiri flet për Klement Balilin: Është çështje orësh

Shtuar më 22/12/2016, ora 20:50

Ministri i Brendshëm Tahiri në seancën e sotme parlamentare ka replikuar me ish-Kryeministrin Sali Berisha për akuzat e këtij të fundit se është pjesë e grupeve kriminale që kultivojnë lëndë narkotike. Tahiri sulmoi Berishën duke thënë është i vetmi ish-Kryeministër për të cilin është shkruar një libër për afera korruptive duke iu referuar librit “Arms and Dudes”. Përveç kundër akuzave, Tahiri befasoi me deklaratën e tij kur falënderoi publikisht kreun e PD-së, Lulzim Basha për vizitën në Spitalin Ushtarak, ku vizitoi efektin e plagosur në Krujë.“Falënderoj Lulzim Bashën që kreu i PD-së shkoi në spital dhe vizitoi efektivin e plagosur, si dhe i dha mbështetje policisë në luftën ndaj krimit”, tha Tahiri Ministri i Brendshëm gjithashtu foli edhe për një nga personat më të kërkuar në Shqipëri, Klement Balili, për të cilin tha se arrestimi i tij është çështje orësh dhe ditësh./Albeu.com/