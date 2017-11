Rrugët për rritje ekonomike, modeli i Taivanit në Tiranë

Pjesa më e madhe e globit po përballet me sfida për të garantuar një rritje ekonomike në nivele të kënaqshme.Përballë të njëjtës dilemë ndodhet edhe Shqipërial. Kërkesa agregate në ekonomitë e zhvilluara mbetet e varur dhe e kufizuar nga dobësitë strukturore, duke përfshirë rritjen e ngadaltë të investimeve, borxhin e lartë dhe ngadalësinë e vazhdueshme në tregun e punës.Nga ana tjetër , ka vende si Taivani, që edhe në këto kohë të vështira për pjesën tjetër të botës , ekonomia e tij po zhvillon me sukses në tregun e sipërmarësve.Për të sjellë modelin e këtij vendi në Shqipëri , Global Opportunitites Albania me mbështetjen e Ambasadës së TaiPei-t në Romë organizoi në Universitetin Polis në Tiranë një seminar mbi "Suksesin e ekonomisë sipërmarrëse taivaneze në kushtet e sotme”. Një aktivitet ku u analizun konkretisht modelet që sigurojnë në këtë sukses potencial dhe ndikimin e tyre për të gjithë pjesën tjetër të botës Seminari në dy sesionet e tij ofroi diskutime mbi ekonominë sipërmarëse të Tajvanit dhe praktikat më të sukeseshme sipërmarrëse në Shqipëri Prezantuesit ndanë me studentët dhe përfaqësuesit e botës së biznesit analiza teorike dhe eksperienca individuale sipërmarëse si Iceberg Communicatins, Landways dhe Dentem, kompani sipërmarrëse të cilat operojnë në Shqipëri por aspirojnë të jenë pjesë e rrjetit ndërkombëtar të sipërmarrjes globale.Konferenca u nderua me pjesëmarrjen e Sh.T.Z. Ambasador Javier Ching-shan Hou, Ambasador i TaiPei në Romë, i cili siguroi mbështetjen e Qeversisë Taivaneze për projekte në fushën e sipërmarrjes me interes të përbashkët dhe ftoi studentët të aplikojnë në programe të shkëmbimit akademik mes unversiteteve të dy vendeve për të qenë ambasadorët e sipërmarrjes shqiptare.