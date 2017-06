“Rroftë PD! Përpara Basha!” Rama ironizon keq demokratin (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/06/2017, ora 16:30

Pavarësisht antgazhimikt maksimal në fushatë ku kanë ngelur vetëm 2 javë nga zgjedhjet e përgjithshme, Edi Rama gjen gjithmonë kohë për të replikuar me komentuesit e tij në Facebook.Në një postim një qytetarë i shkruan që të mos mundohet kot pasi fitorja do të jetë e demokratëve.Por i menjëhershëm ka qenë reagimi nga ana e Ramës, i cili i shkruan se kushedi behet “zëdhënës i deputetit Bahriu ”.Qytetari: Rroft partia demokratike Perpara me lulezim bashen Mos u mundo kot o zoti rama Shtron 1 metro rrug dhe mer fam Po nuk mbahet shqiperia ashtu Fitore PD Rama : Hahahaha gjynah qe s’je bere poet, po coje kete vjershen te Bahri Falliu se kushedi behesh zedhenes i deputetit Bahriu ne grupin e Republikes se Re😂😂😂😂😀 /albeu.com/