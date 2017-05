Rritën çmimet paketave, nis hetimi ndaj kompanive celulare pas insistimit të "Albeu.com"

Vendimi i Autoritetit të Konkurrencës

VENDIM

Nr. 461, datë 23/ 05 /2017

Për “Hapjen e Procedurës së Hetimit Paraprak në Tregun me Pakicë të Shërbimeve Celulare” Komisioni i Konkurrencës, me pjesëmarrjen e:



Juliana LATIFI Kryetare

Eduard YPI Zv/Kryetar

Koço BROKA Anëtar

Iva ZAJMI Anëtar

Leida MATJA Anëtar



Në mbledhjen e tij të datës 23.05.2017, shqyrtoi çështjen me:

Objekt: Shqyrtimin e Relacionit “Mbi monitorimin e tregut te telefonisë celulare me parapagese”.



Baza ligjore: Ligji nr. 9121, datë 28.7.2003 “Për mbrojtjen e Konkurrencës”, (i ndryshuar), neni 24, shkronja d, dhe neni 26. Ligji nr. 44/2015 datë 30. 04. 2015 “Kodi i procedurave administrative i RSH” Komisioni i Konkurrencës pas shqyrtimit të Monitorimit të Tregut të Telefonisë celulare me parapagese” nga Sektori i Analizës dhe Studimit dhe Relacionit të Sekretarit të Përgjithshëm të Autoritetit të Konkurrencës,



KONSTATOI:



1. Nisur nga ankesat e depozituara pranë Autoritetit të Konkurrencës nga Qendra “Konsumatori Shqiptar”, si dhe 3 ankimues me objekt "Hetimi i tregut te telefonisë celulare ne lidhje me shfaqjen e praktikave te koordinuara dhe abuzimin me pozitën dominuese" për planet tarifore që ofrojnë për publikun e telefonisë celulare, Sekretariati në zbatim të nenit 28 të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar‘” (këtu e vijim-Ligji) ka monitoruar tregun e shërbimit të telefonisë celulare. Nga monitorimi ka rezultuar se disa nga ndërmarrjet që ofrojnë shërbimet në këtë treg kanë ndryshuar paketat për klientët me parapagim.

2. Tregu përkatës i produktit është tregu me pakicë i shërbimeve celulare dhe analiza e konkurrencës është fokusuar në sjelljen ndaj çmimit të ofertave, sipas ndërmarrjeve në tregun përkatës. Tregu celular me pakice përfshin si shërbimet tradicionale te telefonisë dhe mesazheve SMS dhe ato të aksesit broadband ne Internet nga rrjet celulare. Gjithsesi analiza fokusohet edhe ne segmente te veçanta te përdoruesve/shërbimeve si ato me kontrate dhe

parapagim. Sipas statistikave të rregullatorit AKEP, klientët me parapagim përbëjnë rreth 90% të numrit të klientëve të ndërmarrjeve celulare.

3. Referuar informacionit të mbledhur gjatë monitorimit, rezulton se tre shoqëri kanë ndryshuar paketat standarte në periudhën 27 mars 2017 ‐ 4 prill 2017 në një sjellje të mundshme të koordinuar sipas parashikimeve të nenit 3, pika 4 të Ligjit Nr.9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, (i ndryshuar), dhe që në kuptim të nenit 4, pika 1, gërma (a) e Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar, mund të përbëjë një marrëveshje të ndaluar.

4. Gjithashtu bazuar në të dhënat e rregullatorit AKEP, rezulton se tregu i telefonisë celulare ka strukturën e një tregu oligopolistik me një operator me pozitë dominuese në tregun përkatës të shërbimeve celulare me pakicë, si dhe dy ndërmarrje të tjera me qëndrueshmëri të pjesëve të tregut. Të tre ndërmarrjet zotërojnë bashkërisht rreth 95 % në tregun me pakicë të shërbimeve celulare dhe sipas parashikimeve të nenit 9 të Ligjit nr.9121/2003, ekziston mundësia edhe për të abuzuar me pozitën dominuese në treg.



PËR KËTO ARSYE:



Komisioni i Konkurrencës, në mbështetje të neneve 4; 9; dhe 42; të Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, (i ndryshuar), të nenit 4 të Rregullores “Për Procedurat Hetimore të Autoritetit të Konkurrencës”, si dhe nenit 12 të Rregullores “Për Funksionimin e Autoritetit të Konkurrencës”,



VENDOSI:



1. Hapjen e Procedurës së Hetimit Paraprak në Tregun me Pakicë të Shërbimeve Celulare për të hetuar nëse ka, apo jo, shenja të kufizimit të konkurrencës.

2. periudha e Hetimit Paraprak do te jetë 1 Janari 2016 deri në 23 Maj 2017.

3. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për njoftimin e këtij vendimi tek palët objekt‐hetimi

dhe ndjekjen e procedurave hetimore të parashikuara në legjislacionin përkatës.

4. Raportit të hetimit paraprak duhet të paraqitet në Komision jo më vonë se 3 muaj nga

marrja e këtij vendimi.



Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

KOMISIONI I KONKURRENCËS

Dy kompani celulare rritën në mënyrë të beftë çmimin e paketave standarde të komunikimit për abonentët e tyre në fund të muajit mars.Pas insistimit të portalit Albeu.com në ndjekjen nga afër të kësaj problematike edhe pranë Autoritetit të Konkurrencës , më në fund, edhe pse me dy muaj vonesë, ky autoritet ka vendosur të hapë një hetim ndaj kompanive celulare në fjalë.Në njoftimin e shpërndarë prej Autoritetit të Konkurrencës , mësohet se hetimi do të shtrihet përgjatë datave 1 janar 2016 - 23 maj 2017 dhe do të verifikojë nëse rritja e çmimeve nga kompanitë celulare për abonentët është bërë apo jo me një marrëveshje ashtu siç dyshonte Albeu.com në shkrimet e vazhdueshme për temën në fjalë gjatë dy muajve të fundit.Portali Albeu.com e publikoi menjëherë shqetësimin e rritjes së çmimit nga kompanitë celulare "Telekom Albania" dhe "Vodafone Albania" duke u interesuar nga afër tek Autoriteti i Konkurrencës që në ditët e para, por duket se këtij institucioni i është dashur që të kalojnë dy muaj për të hapur të paktën një hetim, ndërkohë që fakti, rritja e çmimeve pra, ishte lehtësisht i konstatueshëm pasi kompanitë në fjalë i kishin publikuar edhe në faqet e tyre të internetit.Megjithatë, më mirë vonë se kurrë.Albeu.com e inicioi që në fillim kërkesën për hapjen e një hetimi ndaj kompanive celulare në fjalë për rritjen e çmimeve të paketave standarde të komunikimit dhe do të ndjekë sërish nga afër hetimin që do të kryejë Autoriteti i Konkurrencës duke i qendruar pranë interesit publik./albeu.com/