Rrethohet grabitësi që plagosi policin në Lezhë

Shtuar më 22/12/2016, ora 10:24

Dalin detaje të reja në lidhje me grabitjen në Lezhë, ku mbeti i plagosur një efektiv policie.Mësohet se efektivi i plagosur është Nikolin Gjergji, i cili ka marrë një plumb në pjesën e kokës por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Policia është vënë në kërkim të autorit që është larguar me shpejtësi, ndërsa është lokalizuar pranë Fushë-Kuqes në Laç.Ai është rrethuar nga policia por ende nuk është kapur. Nuk dihen ende rrethanat e kësaj ngjarjeje dhe se si kanë arritur autorët të kryejnë grabitjen , pasi kjo është një rrugë me lëvizje të shumta dhe madje edhe postblloqe të shumta të policisë. /Albeu.com/