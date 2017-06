Roza Lati del jashtë parashikimeve, pas Stines fton në emision ish-kunatën

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 08/06/2017, ora 12:23

Përveç se është një moderatore simpatike dhe energjike, Roza Lati njihet më së shumti për lidhjen e saj me këngëtarin Stine.Por marrëdhënia e tyre mbaroi dhe secili vazhdoi jetën me dikë tjetër. Stine është bërë baba, dhe jeton i lumtur me partneren e tij.Edhe Roza është në një lidhje. Pavarësisht se ata kanë qenë në një lidhje, sot takohen si miq dhe mesa shihet nuk ka asnjë hatërmbetje mes tyre. Roza madje e ka ftuar edhe në emision Stinen dhe kanë folur edhe për lidhjen e tyre. Por pas Stines e ka radhën motra e tij, ish-kunata e Rozës.Moderatorja e njohur e ka ftuar Alidën në emisionin e saj "Hangover" ne MCN Radio ku kanë treguar raportin e mirë që kanë me njëra-tjetrën.Motra e Stines sa herë vjen nga Gjermania e takon Rozën. Epo vetëm Roza Lati mund të mbajë raporte të mira me ish-kunatën."itet kalojne dhe marrdhenia ime me @alida_duka eshte po e njejte! Kjo femer eshte nje bomb me sahat! Super energjike, hiperaktive (te kjo pjesa jemi njesoj hahahah) dhe shuuume e talentuar! Ajo di te kendoj, te kercej, te stiloj, te jete mami, te jete shoqa, te jete shefja, te jete gjithshka! Multifunctional Alida!"- shkruan Roza në Instagram. /albeu.com/