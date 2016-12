Relaks pas Vettingut, ambasadori Lu ia merr këngës

Shtuar më 24/12/2016, ora 15:35

Ambasadori amerikan Donald Lu, së bashku me stafin e tij duket se kanë nisur pushimet pas Vettingut . Teksa fokusi ka qënë tek reforma në drejtësi, tashmë Lu dhe stafi i tij janë bashkuar atmosferës së festave të fundvitit Në këtë video ata shfaqen me instrumenta muzikorë fëmijësh në duar dhe veshjet me ngjyra festive, ndersa kanë risjellë një version aspak tradicional të këngës së fundvitit për fëmijë: “Ja na erdhi Viti i Ri”.Stafit të Ambasadës Amerikane në Tiranë i është bashkuar një grup muzikor nga Elbasani, ALAR Band, që uron një Vit të Ri të mbarë për të gjithë shqiptarët. /albeu.com/