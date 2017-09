Raporti që po trondit qeverinë: S'ka integrim në BE për 10 vite, ekonomia do të ngadalësohet

Shtuar më 27/09/2017, ora 15:44

“Panorama për reformën në gjyqësor është përmirësuar e ndjekur nga fitoja e kryeministrit Edi Rama i Partisë Socialiste në zgjedhjet e qershorit 2017”. Është kjo hyrja e raportit të BMI Reasearch, një kompani e grupit Fitch( një prej tre agjencive më të rëndësishme të vlerësimit të riskut të kreditit në botë) për riskun që paraqet Shqipëria Deri këtu gjithçka duket shumë optimiste për vendin, por panorama të përmbyset sapo lexon fjalinë e dytë të tij.“Mbeten interesa vetjakë të lidhura me reformën që e kundërshtojnë procesin e saj, por kjo(reforma) është një kërkesë kyçe për pranimin në Bashkimin Europian, dhe për këtë arsye ne mbetemi skeptikë që Shqipëria do t’i bashkohet BE brenda dekadës tjetër” thuhet në të njëjtin raport.Në fakt Shqipëria është në përpjekje për të hapur negociatat të cilat deri më tani nuk kanë pasur dritë të gjelbër nga ana e BE-së por që qeveria dhe kreu i saj Rama kanë nënvizuar se prishmëritë janë për vitin e ardhshëm . Gjithsesi përpara hapjes vendi ynë duhet të plotësojë detyrat që i janë caktuar që nuk lidhen vetëm me hapat e zbatimit të reformës në drejtësi.Politika monetare“Një kontraktim i vazhdueshëm i sektorit privat dhe një parashikim për inflacion të dobët do të thotë se ne shohim Bankën e Shqipërisë të mbajë një politikë monetare lehtësuese në 18 muajt e ardhshëm edhe nëse rritja ekonomike mund të përshpejtohet” vlerëson raporti BMI parashikon që ekonomia shqiptare do të rritet me 3.6% në vitin 2017, por ai pret që zgjerimi të ngadalësohet në 3.3% vitin e ardhshëm . Kjo është në linjë të kundërt me pritshmëritë e qeverisë shqiptare dhe institucioneve ndërkombëtare që parashikojnë që rritja ekonomike t’i afrohet 4% në afatin e mesëm. /Monitor.al