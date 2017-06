Rama zbulon për herë të parë emrin: Vetëm me 1 ministër të LSI-së s'kam punuar dot...

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 04/06/2017, ora 23:35

Kryeministri Rama ka folur sot në “Fakt” të Çim Pekës ne Syri.net duke thënë se çështja e korrupsionit nuk është vetëm çështje e LSI-së.Ai ka thënë se ka punuar mjaft mirë me të gjithë ministrat e LSI-së, përveçse me Ylli Manjanin.“Me të gjithë kam punuar mirë, veç se me Ylli Manjanin. Ai nuk ishte për atë punë”, tha Rama I pyetur se përse e pranoi emërimin e tij, Rama tha: “Thashë ta provoja një herë sepse nuk doja ta besoja që nuk ishte për atë punë. Thashë t’i jap një shans”, tha Rama . /albeu.com/