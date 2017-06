Rama tregon emrin e ministrit të Brendshëm nëse PS fiton zgjedhjet

Shtuar më 07/06/2017, ora 22:17

Kryeministri Edi Rama ka zbuluar të parin emër të kabinetit qeveritar, nëse zgjedhjet parlamentare të 25 Qershorit. Rama ka pohuar se Fatmir Xhafaj do të jetë ministri i Brendshëm , që do të vazhdojë punën e nisur nga Sajmir Tahiri dhe të lënë përgjysmë me ndryshimet që iu bënë Qeverisë pas marrëveshjes së 17 Majit me opozitën. /albeu.com/