Rama: S’ka rëndësi as Gruevski as Zaevi, por platforma shqiptare

Shtuar më 02/02/2017, ora 23:25

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka folur sonte në Klan Kosova në lidhje me zhvillimet e fundit në Maqedoni Kryeministri shqiptar theksoi se maqedonasit duhet të dinë se Maqedonia nuk mundet të jetë pa shqiptarët. Rama foli edhe për platformën shqiptare që u nënshkrua në Tiranë që sipas tij nuk është “provokacija”.Ai gjithashtu duke folur për situatën në Maqedoni tha se nuk ka rëndësi as Gruevski as Zaevi por platforma shqiptare . /albeu.com/