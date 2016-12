Rama: Shqipëria nuk është fushë me lule, mund ta fusim në një fazë të re

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/12/2016, ora 11:12

PS ka mbledhur Asamblenë e saj Kombëtare, ku kryetari i partisë, kryeministri Rama, ka folur për reformat e kryera gjatë tre viteve, gjendjen ku e mori vendin dhe gjendjen ku ndodhet sot.Ai ka bërë me dije se edhe pas reformave në çdo sektor, nuk është i kënaqur me rezultatin dhe se ato do të vazhdojnë duke nxjerrë në pah nevojën për një mandat të dytë qeverisës.Duke u ndalur në veçanti tek opozita, ai ka akuzuar vetëm ish-kryeministrin Sali Berisha, për të gjitha sulmet ndaj tij dhe qeverisë së tij.Rama foli për arsimin, shëndetësinë, bujqësinë, ekonominë, etj. “Kjo është mbledhja e fundit e Asamblesë për këtë vit, tha ai, e cila shënon edhe hyrjen në një fazë të re për partinë tonë, për një mandat të ri, për të vazhduar përpjekjen tonë për Shqipërinë e gjeneratës tjetër.Është e pashmangshme që ne të bëjmë një bilanc, që ne te jemi sa më sintetik sepse nëse do ti referohemi listës së gjatë të angazhimeve të marra dhe të punëve të kryera , do të duhej një fjalim që do të zgjaste deri nesër dhe këtë nuk e them në sensin alegorik, por në kuptimin e plotë të fjalës.Para pak ditësh bëmë një azhornim të programit të qeverisë me detyrat e kryera dhe e vërteta është se edhe pse jo gjithçka e shkruar në program është nje detyrë e kryer, por volumi në raport me detyrat e kryera është mbresëlënëse.E mbyllëm vitin me një paketë solidariteti, që jo vetëm na identifikon në sytë e të gjithë atyre që janë në nevijë, por edhe në ndihmon që të kuptojmë sesa rrugë kemi bërë në këtë periudhë kohë pasi u nisëm nga një pikë halli.Sot jemi në gjendje të rrisim rrogat dhe të spostojmë nga arka e shtetit në arkën e familjeve 100 mln dollarë në vit, ndërkohë që qeveria e mëparshme në 8 vjet spostoi 124 mln dollarë. Ne qysh ditën e parë hoqëm nga supet e shtresës së mesme dhe të varfër barrën e taksës së sheshtë 10%. Me këtë lëvizje u dhamë 140 mln dollarë të tjerë atyre që paguajnë një taksë mbi rrogën.Unë krenohem për PS që mbështetja popullore është më e madhe se në 2013, jo se ne kemi bërë Shqipërinë fushë me lule, por sepse njerëzit e kanë besimin se vetëm ne mund ta bëjmë Shqipërinë shtet dhe vetëm ne mund ta fusim Shqipërinë në një fazë të re”. /albeu.com/