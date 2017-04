Rama puth fieraken në ballë: Shyqyr që e ke futur burrin në punë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 07/04/2017, ora 12:09

Është tashmë një traditë që kryeministri Edi Rama zhvillon batuta me me banorët gjatë shpërndarjes së legalizimeve.Këtë herë Rama e ka puthur në ballë një grua pasi ajo i ka thënë që ka ardhur për të marrë certifikatën pasi burri ishte në punë. Rama : Shyqyr që erdhi një grua që ka vënë burrin në punë.Gruaja: Ftoj të gjithë shqiptarët që të votojnë PS më 18 qershor puth në ballë: Të fala Danes dhe thuaj Danes vazhdo punë n.E për PD-në, Rama tha: “S’duan zgjedhje se nuk duan që PS të shkojë në zgjedhje se e dinë çfarë mbështetje do japë populli për punë n tonë”.“Këtu ka edhe nga ata të PD-së, të më falin. Ne asnjëherë nuk kemi folur për partinë e di pse flas sot, për t’ju thënë demokratëve se mos u mërzisni se na keni ne.E votuat, e votuat, po Saliu iu la me gishta në gojë. Shqipëria nuk mund të mbyllet në çadër, Shqipëria do bëhet pjesë e BE-së. Shqipëria nuk mund të kthehet në kohën e çadrave, kioskave e ndërtimeve pa leje.Demokracia në Shqipëria nuk është as Gjanica, as parku rinia në Tiranë dhe as hapësirat e tjera publike që u pushtuan”, -tha Rama ./albeu.com/