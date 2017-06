Rama në Tepelenë: Sot nuk flas keq për Lulin se e kemi dhëndër këtu

Shtuar më 15/06/2017, ora 10:20

Kryeministri Edi Rama sot gjendet në Tepelenë ku po zhvillon një takim me baorët e zonës me të cilët diskutoi planin e Partisë Socialiste në 4 vitet e ardhshme.Por ndryshe nga takimet e tjera, Rama tha se refuzon të flas ë për kryedemokratin Lulzim Basha në këtë qytet sepse është dhëndër në Tepelenë, teksa shtoi se nuk është djalë i keq.“Sdua të flas për Luin se e keni dhëndër në Tepelenë, nuk është djal i keq” tha Rama gjatë bashkëbisedimit me qytetarët. /albeu.com/