Rama: Mjekët në rrethe do të paguhen sa mjekët jashtë shtetit

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 14/06/2017, ora 16:59

Kryeministri Edi Rama ka udhëtuar sërish drejt Dibrës ku ka zhvilluar një takim me banorët e zonës ku ka folur në lidhje me sistemin shëndetësor.Gjatë fjalës së tij Rama është shprehur se mjekët specialistë që shkojnë të punojnë në spitalet jashtë Tiranës do kenë bonuse.Nga ana tjetër lidhur me marrjen e mandatit të ardhshëm është shprehur se mjekëve specialistë që shkojnë në spitalet jashtë Tirane do marrin një pagesë të barabartë me atë që mund të marrin jashtë. Mjekët specialistë që shkojnë të punojnë në spitalet jashtë Tiranës kanë një bonus rreth 1 milion lekë.Por ka një problem se për 4 vite Shqipëria nuk specializoi mjekë. Ne kemi rreth 500 mjekë specializantë që do vihen në shërbim të shëndetësisë.Me mandatin e ardhshëm mjekët specialistë që shkojnë në spitalet e largëta do i vendosim një pagesë të barabartë me atë që mund të marrin jashtë shtetit”- tha Rama. /albeu.com/