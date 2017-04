Rama: Jam gati të hyjë në çadrën e Bashës

Shtuar më 06/04/2017, ora 21:53

Kreu i PD-së, Lulzim Basha tha ditën e sotme në “Opinion” se do t’i përgjigjet pozitivisht thirrjes së kryeministrit Rama për dialog vetëm me një kusht: nëse flitet për qeveri teknike.Por, në studion tjetër , atë të Ylli Rakipit në “News24”, Rama tha se ka dy ditë që “i lutet” Bashës që të vijë të dialogojë.“Kam dy ditë që i lutem të vijë të dialogojë, ose i shkojë unë. Për çfarë të dojë ai mund të flasim . Do të flasim për qeveri teknike? Hajde flasim ”, tha Rama te emisioni i Rakipit.Pas kësaj deklarate pritet vetëm përgjigja tjetër Bashës ./Albeu.com/