Rama ironizon PD dhe LSI: Parti që nuk kanë lider

Shtuar më 14/06/2017, ora 18:25

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim elektoral me qytetarët në Dibër. Gjatë fjalës së tij, kryeministri u shpreh se partitë tjera nuk kanë as program, as vizon dhe as lider dhe se kërkojnë të kthejnë vendin mbrapa. Rama u shpreh se administrata shtetërore duhet t’u kthehet njerëzve.“Vota vlen dhe ka një vlerë të jashtëzakonshme, pasi me votën ne vendosim kë do marrim në punë dhe ajo nuk është për tifozllëk dhe për t’u ndarë majtas dhe djathtas. Ne jemi në një fushatë ku të tjerët nuk kanë, as program, as vizon as lider . Ne jemi në një fushatë ku të tjerët kanë vetëm një mundësi, që të na kthejnë mbrapa.Kemi dhënë provën se ne mund të bëjmë shtet dhe së bashku mund të bëjmë Shqipërinë një vend të denjë për fëmijët tanë. Ne ndërmorëm reforma të vështira që të tjerët nuk guxojnë dhe jo më të ndërmarrin ato. Administrata shtetërore duhet t’u kthehet njerëzve, jo partive”- u shpreh Rama . /albeu.com/