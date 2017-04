BATUTAT/ Rama nxit demokratin të tallë Bashën: Të kam kryetar të mirë por… (VIDEO)

Shtuar më 07/04/2017, ora 11:57

Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në ndarjen e legalizimeve në Fier ku ka shkëmbyer edhe batuta me qytetarët e Cakrës.Një ndër batutat më interesantë që shkaktoi të qeshura edhe mespjesëmarrësve në shpërndarjen e legalizimeve , ishte fjala e një demokrati i cili i bëri thirrje Bashës të dalë nga çadra.Thirrja e tij erdhi pasi Rama “i lutej” atij që t’i drejtohej Bashës të bëjë dialog pasi nuk e gjen asgjë e keqe nga ai. Rama : Kshu eshte jeta te vjen nga se pret, e degjove? E prisje nga Saliu ste erdhi, votove mua, te erdhi.Qytetari: E falenderoj stafin qe drejton dhe koalicionin. Rama : A koalicionin e ke qejf se je cik më afër me ata të tjerët.Qytetari: Ti bej thirrje kryetarit te partise sime Lulzim Bashes Rama : U takove me mua?Qytetari: Po Rama : Te ndodhi gje?Qytetari: Jo Rama : Thuaj atij si demokrat takoje se nuk te gjen gje, thuaj të lutem kryetar takoje bisedoni bashkë se ja ky po më prek dhe nuk po më nddh gjë, atë s’e prek fare unë.Qytetari: O zoti Lul Basha te lutem simpatizani jot, mos mendo se keta me njohin mua, kur isha i vogel na mesonin nje vjershe permendesh, të lutem harroje atë vjershën që thua natë për natë, hajde këtu te populli na premto qe te votojme Rama : Per premtime ai te mbyt se s’ka gje ne dore thuaj te me takoje mua se mbeti në cadër.Qytetari: O Luli të lutem planifiko një takim me bazën e Cakranit Rama : A ti s’dashke qe te takohem une me teQytetari: Lul Basha, që të mbështesim tamam ulu dialogo me aleatët që ke Rama : Me Kreshnik Spahiun sidomosQytetari: Takohu me koalicionin qeverisës që të na siguroni një të ardhme më të mirë dhe ate vjershen harroje, se të kam kryetar të mirë.Qytetari: Ka mundësi të të bëjë një kërkesë? Rama : Ta marrim Lulin ne partine tone? Nuk e marrim dotQytetari: Nëse ai s’do futet në zgjedhje do na lëjë në rrugë por ne do zgjedhim nje koalicion qe na pelqen neve, dhe dil nga cadra se na injorove. Rama : Po të merr gruaja në telefon, po thot boll se na merove, merre telefonin po te shef gruaja.Qytetari: Hape jam kryeministri thuaj Rama : Kush eshte Ylli?Qytetari: Mos pi raki thuaj, hajde se me ka marre peng kryeministri, hajde me zhblloko./albeu.com/