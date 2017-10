Rama i përgjigjet me ironi Bashës: Kërkon Enver Hoxhën për luftë

Shtuar më 07/10/2017, ora 12:15

Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës në Asamble i është përgjigjur akuzës së Partisë Demokratike se PS ka për qëllim të pengojë vettingun.Ai ka ironizuar me akuzat e PD se po tenton te kthehet Enveri.“Ata flasin për rikthimin e Enverit sepse e duan për luftë.Kthimin e Enverit e duan ata në opozitë sepse e duan për luftë, por nuk e kthejmë dot.Është për të qarë kur dëgjojmë opozitën se na akuzon se ne po pengojmë vetingun.Ata shpresojnë që ne ta pengojmë vetingun.Godina e vetingut është trajtuar me përparësi nga ana jone. Miqtë tanë ambasadorë kanë mbetur të mahnitur. Kur mahniten me gjërat e mira ata nuk e thonë”- tha Rama