Rama i kërkoi dialog, reagon Basha: Jam gati, por…

Shtuar më 05/04/2017, ora 12:13

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga çadra e protestës, e cila ka hyrë në ditën e 47-të, ka përsëritur qëndrimin për t’i shkuar deri në fund qëllimit të saj, deri në realizimin e kërkesës për qeveri teknike. Basha gjithashtu iu përgjigj edhe ftesës së mbrëmshme të kryeministrit Rama për tu ulur në një tryezë dialogu.“Nëse do ketë dialog politik ky nuk do kthehet kurrë në një pazar të pisët të disa politikanëve të opozitës dhe mazhorancës, por do jetë dialog politik për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Republika e Re fillon me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Republika e Vjetër është komploti më i madh ndaj qytetarëve shqiptarë, bëjnë teatër kukullash nga mëngjesi deri në darkë që të zhvatin shqiptarët, komplot ndaj çdo qytetari.Para se të tjerë komplot Republika e Vjetër është një komplot ekonomik”,- tha Basha ./albeu.com/