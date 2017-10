Qytetari pyet Ramën: Çfarë ka Ruçi që bën si Pit Bull në Kuvend?

Shtuar më 05/10/2017, ora 12:39

Kryeministri Edi Rama në këto momente është në një konferencë për mediat nga Kryeministria.Temë e konferencës ka të bëjë me çertifikatat e letrat që dorëzohen nga administrata.Por komentuesit të cilët e ndjekin live gjatë gjithë kohës, nuk mendojnë njësoj e herë herë i kërkojnë llogari mbi çështjet e fundit në vend.Nisur nga debati i fundit në Kuvend ku Gramoz Ruçi ndërpreu 3 herë seancën dhe përjashtoi kreun e opozitës, Lulzim Bashën, një qytetar i shkruan Ramës duke e pyetur në lidhje me kreytarin e Kuvendit.: Ore çfarë ka Gramoz Ruçi që bën si Pitbull në Parlament?Rikujtojmë që me emërimine Gramoz Ruçit në krye të Kuvendit, Sali Berisha dhe Lulzim Basha janë “kërcënuar” shpesh për ndëshkime dhe përjashtime nga Kuvendi. /albeu.com/