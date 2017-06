Qytetari i “prek telat” Ramës: Je më i miri mes të këqijve

Shtuar më 12/06/2017, ora 19:17

Kryeministri Edi Rama , pavarësisht agjendës së ngjeshur me takime elektorale është mjaft aktiv në rrjetin e tij social ‘Facebook’Nga ana tjetër ai shikohet tu përgjigjet qytetarëve lidhur me komentet që i bëjnë në poshtmet në tij.Një ndër komente që bie në sy, është i një qytetari i cili i shkruam se e meriton që të bëhet demokrat Por e menjëhershme ka qenë përgjigja nga ana e Ramës , i cili i shkruan dhe i sugjeron atij që të bëjë joga. Qytetari : Te qeverisesh kaq keq dhe te mbetesh ti me i mire ne te këqijtë …E meriton me u bere DEMOKRAT !!! Rama : Ahmet, bej ushtrime yoga per frymemarrjen qe te oksigjenosh gjakun dhe lehtesosh trurin nga toksinat, se kur s’te pelqen as Sheshi Skenderbej s’ka per te te pelqyer dot asgje ne bote pervec vetes. /albeu.com/