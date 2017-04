Qiraja do të mbulohet nga qeveria, ja kush janë 61 familjet përfituese (FOTO LAJM)

Shtuar më 06/04/2017, ora 10:11

Qeveria do të mbështese financiarisht 61 familje për të përballuar qiranë mujore në Tiranë. Ministria e Zhvillimit Urban ka publikuar dje emrat e përfituesve, për të cilët është në dispozicion fondi 2.1 milionë lekë të rinj.“61 familje në 5 bashki, konkretisht në: Mirditë, Has, Kolonjë, Korçë dhe Pogradec, do të mbështeten financiarisht gjatë vitit 2017, nga Ministria e Zhvillimit Urban për strehimin e tyre, përmes programit të bonusit të strehimit ”, bëhet e ditur përmes njoftimit.Që prej vitit 2014 e deri në dhjetor të vitit të kaluar, 89 familje në 30 bashki të vendit përfituan financim deri në masën 50% të qirasë minimale të tregut, nga ky program. Këtyre fituesve u shtohen tanimë edhe 61 familjet e mbështetura me fondet e vitit 2017 për strehimin, duke e çuar në 150 numrin e familjeve në total në këto 4 vite, shkruan Panorama.Afati i lidhjes së kontratës së qirasë nuk mund të jetë më i shkurtër se 1 vit. Në ligj është e përcaktuar se familja që ka përfituar bonusin e strehimit mund të dalë nga kjo skemë pas një viti, nëse vërtetohet që ajo ka zgjidhur problemin e strehimit , ose nëse të ardhurat e familjes janë rritur aq sa për të përballuar pagesën e qirasë.Për llogaritjen e bonusit të strehimit , që mundësohet nga shteti, merren në konsideratë të ardhurat mujore që familja gjeneron. Kështu, p.sh, nëse një familje ka 30 mijë lekë të ardhura mujore dhe i duhet të paguajë 15 mijë lekë qiranë, atëherë bonusi që ofrohet nga shteti është 6 mijë lekë. Diferencën prej 9 mijë lekë sh e paguan familja./albeu.com/