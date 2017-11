Punonte si bari në Strugë, gjendet i vdekur 39-vjeçari nga Peshkopia

Shtuar më 15/11/2017, ora 13:47

Një 39-vjeçar me iniciale F.Sh. nga Peshkopia është gjetur i vdekur në një furgon në afërsi të fshatit Livadhi të Strugës.Mësohet se F.Sh. ka qenë duke punuar te D.R. nga fshati Livadhi si bari , ndërsa furgonin e ka shfrytëzuar si vend për të jetuar.Në furgon është gjetur një ngrohës me gaz i cili është përdorur për ngrohje.Pas kryerjes së ekspertizës është konstatuar se F.Sh. ka vdekur nga helmimi me monoksid karbon.Trupi i personit të ndjerë është nisur drejt Shqipërisë dhe do t'i dorëzohet familjes. /albeu.com/