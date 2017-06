Psikopatja 14-vjeçare, si vrau nënën dhe motrën me ndihmën e të dashurit

Shtuar më 11/06/2017, ora 11:37

Mund t’ju duken si vrasës të sagës “Twilight”, por është e vërtetë. Një çift adoleshentësh nga Shtetet e Bashkuara vranë dy njerëz të pafajshëm.Elizabeth Edwards 49-vjeç u vra me një thikë kuzhine nga vajza e saj, ndërsa Katie Edwards 13-vjeç u mbyt me jastëk nga vetë motra.Kim Edwards 14-vjeçe planifikoi planin që nuk dështoi së bashku me të dashurin e saj.Lucas Markham pranoi se përdorën thikën dhe jastëkun për të kryer krimin policia ka deklaruar se si i gjetën në shtëpi.Ata kanë kryer krimin , kryen marrëdhënie seksuale, u lanë dhe u shtrine për të parë sagën romantike rreth vampirëve. Kështu i gjeti dhe policia , shtrirë në krevat duke kryer marrëdhënie ndërsa trupi i Elizabeth dhe Katie, ishte ftohur në katin e dytë.Për këtë krim ata janë dënuar me 20 vite burg./albeu.com/