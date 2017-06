PS e krahasoi me Gruevskin, por Meta ka një përgjigje për këtë

Shtuar më 14/06/2017, ora 19:47

Presidenti i zgjedhur, Ilir Meta ka folur nga Fushë-Kruja për akuzat e PS-së se deklarata e tij për mosdekretim të qeverisë së re ishte kërcënim si ai i Ivanov dhe Gruevskit në Maqedoni. Meta u shpreh se ai nuk është Ivanovi , por as Rama Lulushi dhe Berisha . “Dua të jap edhe një përgjigje për ata që thanë se Meta kërcënon si Ivanovi . Nuk jam Ivanovi , as Edi Rama , as Lulushi , as Sali Berisha . Për mua nuk ka asnjë gjë më të rëndësishme se Shqipëria dhe fëmijët e të gjithë shqiptarëve”, tha Meta . /albeu.com/