Përplasja në emision/ Nëna: Më vrau djalin dhe nuk erdhi t’i hidhte një dorë dhe

Shtuar më 28/12/2016, ora 13:47

Dy familje janë përplasur sot në një emision lidhur me një aksident me pasojë vdekjen e djalit të një prej tyre. Familja tjetër pretendon se aksidenti ka qënë i qëllimshëm.Aksidenti i dy të rinjve, Marcelino Polisi dhe Albano Dardha, përfunduar me vdekjen e Albanos, ka përplasur në emision live prindërit e tyre. Familja Dardha akuzon të mbijetuarin njëkohësisht shoferin e automjetit me të cilin udhëtonin të rinjtë, Marcelino Polisi se ka qenë duke ecur me shpejtësi.Për këtë Marcelino rrezikon disa vite burg, dhe për momentin ndodhet në burgun e Rrogozhinës. Sot në emisionin “Me zemër të hapur” në “News 24”, Vjollca Butka pretendon se aksidenti ishte i qëllimshëm, i paramenduar.Rrëfimi i nënës dhe akuzat"Në datën 1 unë ika në punë dhe djalin e lashë në gjumë, djali ka ikur në Tiranë për të marrë një motor. E kam marrë djalin rreth orës 3, e pyeta a kishte ngrënë drekë. Nuk ma tha se ishte në Tiranë, pas asaj nuk kam folur më. Djali ka qenë me rrip, ka zbritur për të marrë për të ngrënë, në atë rrugë aq të drejtë edhe një që nuk di të ngasë makinën nuk eshpjegoj dot si është bërë aksidenti. Në kohën e aksidentit, djali që e bëri ka lajmëruar të atin, se i zoti i makinës kishte ikur shumë para. Djali ka vajtur i vdekur në spital, makina ka bërë tre hedhje të papara, kur futesh në fshat ka ujë, dhe makina është hedhur në ajër dhe është kthyer në drejtim të Lushnjes, djali ka qenë i pavëmendshëm se e dija fizikun dhe do kishte tentuar të mbrohej, ai kishte dalë nga xhami dhe ka fluturuar në tokë të fshatit, atje e gjetën.Zotëria merrej në spital me gjëra që mua nuk më hyjnë në punë senuk kisha ndonjë konflikt, gjërat deri në këtë pikë i ka çuar ai, si e prunë djalin lart, nuk është vrarë fare, ka vetëm shenjën e rripit nga forca që është hedhur dhe tërë goditjet janë në pjesën e pasagjerit, nuk e ka keqtrajtuar fare policia.Ai ka akuzuar për keqtrajtim. Shokët e djalit tim ma morën në krahë, ma çuan në varreza, ai nuk i hodhi një dorë dhe e vrau dhe nuk erdhi t’i hidhte një dorë dhe.Si mundet të dalin dy versione, fillimisht doli delja, pastaj doli makina. Kur prunë djalin lart, i kanë thënë ku i kanë telefonat, telefoni i djalit e kishte babai i autorit. Dua kartën e memories se kam fotot e djalit, nuk e di arsyen, nuk më janë dhënë, kur janë kthyer nga Tirana deri këtu, kanë bërë video rrugën.I kërkova se i kisha blerë një bluzë para dy ditësh dhe nuk ia pashë veshur. I zoti i makinës ka qenë në shtëpinë time dhe ky zotëria i kërkonte lekë, për të nxjerrë djalin e tij nga burgu".