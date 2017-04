Protesta e opozitës, këshilltarët e djathtë bojkotojnë mbledhjen

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 05/04/2017, ora 11:34

Protesta e opozitës sot ka paralizuar edhe mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Tiranës që pritet të nisë në orën 11:00 pasi këshilltarët e djathtë do të nisin bojkotin.Kreu i këshilltarëve demokratë, Leonard Olli u shpreh pak para nisjes së mbledhjes se këshilltarët e djathtë do jenë pjesë integrale e protestës së Partisë Demokratike, ndërsa ky vendim është marrë nga të gjithë anëtarët e opozitës “Do të bojkotojmë mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Do të jemi pjesë integrale e protestës së PD.Vendimi është marrë nga të gjithë anëtarët e opozitës në Këshill. Nuk do të jemi pjesë e farsës së pseudoreformave”- tha Olli./albeu.com/