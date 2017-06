Prostitucioni “VIP” në Tiranë, si porositeshin vajzat për 100 euro

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 10/06/2017, ora 13:30

Prej disa muajsh policia e Tiranë s po zhvillonte hetime për kapjen e një rrjeti prostitucioni në Tiranë.Ishte telefonata e 26 marsit ku një 27- vjeçare pranoi ofertën e një mikut të saj për të kryer marrëdhënie seksuale me një të panjohur kundrejt një shume prej 100 eurosh.Pak ditë më parë, Gjykata e Tiranë s përfundoi gjykimin ndaj të pandehurës Domenika D., e dyshuar si një nga vajzat e përdorura për prostitucion “VIP” në Tiranë.Ajo u deklarua e fajshme për akuzën e “prostitucionit” dhe u dënua me 4 muaj burg. Përfundimisht gjykata vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg, duke e lënë të pandehurën në Shërbimin e Provës për një periudhë 18- mujore.Në të njëjtin proces u deklarua i fajshëm për të njëjtën akuzë edhe i pandehuri M.M., klienti i një tjetër prostitute. Ai u dënua me 100 mijë lekë gjobë.Të pandehurit Domenika D. dhe M.M. u gjykuan të veçuar nga katër persona të tjerë, dy prej tyre të akuzuar si tutorë, një prostitutë dhe një taksist, të proceduar për llogari të të njëjtit hetim, shkruan Panorama.PERGJIMETNë të gjitha rastet, i pandehuri Nik G. komunikonte me të pandehurin B.M. për të shfrytëzuar të pandehurën Domenika D. për prostitucion, madje në një rast rezulton se ata kanë komunikuar dhe për oraret e qëndrimit në hotel të shtetases Domenika D., si dhe pagesës që do të merrnin dhe ndanin së bashku.“Në datës 23.03.2016, i pandehuri Nik G. ka marrë porosi nga një numër telefonik për të gjetur vajza dhe ka komunikuar me të pandehurin B.M. nëse ishte për punë dhe me të pandehurën A. B.Më pas, ai ka marrë të pandehurat në automjetin e drejtuar nga B.N.Të pandehurën Domenika D. ai e ka lënë te Pazari i Ri dhe ajo më pas ka hipur në automjetin e H.S., ndërsa të pandehurën Aureta B. e ka çuar në një hotel ‘V…’, ku ajo ka kryer marrëdhënie seksuale kundrejt pagesës 100 euro, me të pandehurin M.M.”, thuhej në vendimin e Gjykatës. /albeu.com/