Prokurorja: Tahiri, Roshi dhe Selami do të përballen me ligjin, deputeti: Ti ia fut kot (VIDEO)

Shtuar më 23/12/2016, ora 10:31

Drejtuesja e lartë e Prokurorisë së Përgjithshme, Rovena Gashi ka sqaruar situatën me deputetin e LSI Shkëlqim Selami dhe kryebashkiakun e Kavajës, Elvis Rroshi.Znj. Gashi zhvilloi një bisedë telefonike me gazetarin Blendi Fevziu mbrëmjen e djeshme në studion e ‘Opinion’, ku ndër të tjerë ishte i ftuar dhe z. Selami . Edhe pse deputeti deri në atë moment po mbrohej me argumentin se është dënuar pa dijeninë e tij në Itali dhe tashmë ka marrë pafajësinë, hezitoi të përballej me prokuroren dhe të mbronte versionin e tij.Prokurorja Rovena Gashi që mban detyrën e Drejtoreshës së Marrëdhënieve me Jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme si dhe drejtuese e Strukturës së Posaçme për Dekriminalizin, tha se deputeti Selami nuk ka marrë pafajësinë në Itali, por i është parashkruar dënimi. Që do të thotë se shteti italian nuk e ndjek më për ta arrestuar. Gashi : Në bazë të ligjit për dekriminalizmin, të votuar nga deputeti aty dhe 139 të tjerë, Prokurori i Përgjithshëm, ka nisur verifikimin për zyrtarë të lartë. Procedura për zotërinë (Shkëlqim Selamin) ka nisur pasi ka patur indicie për precedentë në Itali. Fevziu : Për çfarë akuzohej? Gashi : Për trafik të qenieve njerëzore Selami nën zë: Ia fut kot Fevziu : A ka marrë pafajësi? Gashi : Jo nuk ka marrë pafajësi, por i është parashkruar ekzekutimi dhe ndjekja penale, pasi ka kaluar një periudhë e gjatë dhe autoritet italiane s’kanë patur më interes. Selami nën zë: Ky është skandal Fevziu : Ka raste të tjera, zyrtarë që i kap ligji i dekriminalizmit? Gashi : Po ka edhe raste të tjera të zyrtarëve të lartë që janë në proces verifikimi nga ana jonë. Janë zyrtarë të lartë, mes tyre dhe deputetë Fevziu : Çfarë ndodh me deputetët, si është procedura? Gashi : Prokuroria bën verifikimet dhe në bazë të ligjit i kërkon KQZ-së heqjen e mandatit. Ky është procesi administrativ, më pas do të nisë edhe ndjekja penale për ta.Vezaj: Po për Rroshin a kanë ardhur materialet nga Italia? Gashi : Autoritet italiane nuk kanë sjell ende leter-porosi, por ne kemi informacionet për përfshirje në aktivite kriminale kaq mjafton për të zbatuar pjesën adiministrative (shkarkimi). Ndërsa procedimi penal do të nisë në një kohë tjetër. /Opinion.al/