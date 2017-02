Problemet mendore fillojnë që në mitër! Ja cilët fëmijë rrezikohen më shumë

Shtuar më 27/01/2017, ora 15:43

Shkencëtarët kanë zbuluar se çrregullimet mendore , që prekin zakonisht personat mbi 65 vjeç, mund ta kenë origjinën para lindjes, nëse fetusi nuk merr mjaftueshëm vitaminë A.Mungesa e kësaj vitamine çon në prodhimin e disa proteinave në tru që mbulojnë neuronet dhe shkaktojnë humbje të kujtesës.I njëjti studim zbuloi gjithashtu se mund të parandalohet zhvillimi i sëmundjes degjenerative të trurit duke i ushqyer bebet me ushqime të pasura me lëndë ushqyese të rëndësishme për trupin.Studimi është kryer nga Universiteti i Kolumbisë Britanike. Hulumtuesit shkencorë të këtij universiteti kryen disa testime tek minjtë, nga ku zbuluan se sikur të ketë edhe pak mungesë të vitaminës A, rritet prodhimi i proteinës beta amiloid në tru.Kjo është një nga proteinat që mendohet se shkakton demencë, duke formuar pllakë bakteriale që mbulon dhe shkatërron neuronet, dhe çuar në humbje të kujtesës e çrregullime mendore Hulumtuesit shkencorë thonë se fazat e para të zhvillimit janë periudhat më vendimtare, ku ‘programohet’ indi nervor për të gjithë jetën e një njeriu.Dr. Weihong Song, profesor i psikiatrisë tek Universiteti i Kolumbisë Britanike, tregon: “Studimi tregon qartësisht se mungesa e vitaminës A, edhe që në fillim të shtatzënisë, ka një efekt të dëmshëm në zhvillimin mendor të fëmijës dhe afatgjatë që mund të pojë deri në zhvillimin e sëmundjes së alcajmerit”.Ushqimet e pasura me vitaminë A janë patatet e ëmbla, domatet, spinaqi, karotat, lakrat, grejpfruti (portokall i shartuar me shegë), mango, shalqiri etj, shkruan Shendeti +.Burime të tjera të mira janë edhe vaji i ullirit, fasulet, gjalpi, peshku, vezët etj./albeu.com/