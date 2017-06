Prangoset “bosi” shqiptar i prostitucionit, ja çfarë kishin të veçantë femrat e tij

Shtuar më 08/06/2017, ora 23:16

Shtatë persona kanë rënë në prangat e policisë në Francë. Ata ishin pjesë e një bande që merrej me prostitucion, ndërsa shefi i grupit ishte një shqiptar i moshës 47-vjeçare me emrin Goni.Siç raportohet, disa nga 15 vajzat që shfrytëzoheshin si prostituta mbanin në trup si tatuazh emrin e tij. Vajzat që dilnin në rrugët e Toulouse-s mbanin emrin e Gonit në krah apo gjoks.Gjatë hetimeve, grupit i janë sekuestruar 6,000 €. “Prostitutat që tërhiqnin më shumë klientë paguheshin deri në 10 mijë euro në muaj”, citohet një agjent nga mediat lokale . Vajzat, përveçse detyroheshin të prostituonin, mbi to ushtrohej edhe dhunë fizike.Një burim nga grupi hetimor pohon për media franceze se ky klan kriminal dyshohet se ka gisht edhe në vrasjen e Tanush Ymerit në Toulouse, në fund të prillit. /albeu.com/